Після битви за Донбас РФ не зможе продовжувати наступ - аналітики CIT

Після битви за Донбас РФ не зможе продовжувати наступ - аналітики CIT

Незважаючи на результат битви на Донбасі для Росії, окупанти не зможуть продовжити наступ без оголошення мобілізації. А на такий крок Кремль не наважиться, вважають експерти.

Росіяни у разі будь-якого результату битви за Донбас, навіть перемоги, не зможуть продовжувати наступальні операції. Наприклад, захопити Харків чи Миколаїв.

Так вважають аналітики з групи Conflict Intelligence Team (CIT), інформує "Громадське".

"Битва за Донбас буде останньою для тієї армії, з якою Путін починав війну. Далі доведеться або влаштовувати переговори, до чого українці не готові, або продовжувати війну, але вже з мобілізацією. А це — додатковий удар по економіці, яка й так уже постраждала від санкцій", — зазначаєють експерти.

Хоча аналітіки визнають, що РФ поки не відправила на Донбас всі свої сили. Досі триває виведення техніки з Білорусі, яка відступила туди з Київської області.

"Але практично нікого зі східного військового округу та повітряно-десантних військ, які здійснювали операцію та вже всім відомі військові злочини у Київській області, повторно на території України ми не бачили", — зазначає Conflict Intelligence Team.

Зараз дедалі більше росіян відмовляються їхати на війну з Україною. Від 20 до 40% російських контрактників, які брали участь у військових діях в Україні, відмовляються воювати.

За словами експертів, небажання воювати серед військових — більша проблема для Кремля, ніж бойові втрати.

Саме тому росіяни проводять примусову мобілізацію на окупованому Донбасі та недавно окупованих територіях.

"В РФ також закликають своїх громадян, які перебувають у запасі, підписувати контракт. Поки що справа добровільна. На сайтах пошуку роботи, де є запит на програмістів та маркетологів, уперше почали з'являтися облікові військові спеціальності — стрілець, механік-водій БМП", — пише група СІТ.

Додаткові сили росіяни стягнули навіть з російських закордонних баз — окупованих територій Грузії: Абхазії та Південної Осетії. І навіть із Таджикистану, де були сили для стримування "Талібану".

Техніка на російських складах, за інформацією військових експертів, перебуває ще в гіршому стані, ніж ситуація в армії.

Раніше аналітики СІТ розповіли, що не залишилося жодної бригади російської морської піхоти, яка не зазнала втрат в Україні.

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