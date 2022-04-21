После битвы за Донбасс РФ не сможет продолжать наступление – аналитики CIT

После битвы за Донбасс РФ не сможет продолжать наступление – аналитики CIT

Несмотря на исход битвы на Донбассе для России, оккупанты не смогут продолжить наступление без объявления мобилизации. А на такой шаг Кремль не отважится, считают эксперты.

Россияне в случае какого-либо результата битвы за Донбасс, даже победы, не смогут продолжать наступательные операции. К примеру, захватить Харьков или Николаев.

Так считают аналитики из группы Conflict Intelligence Team (CIT), сообщает "Общественное".

"Битва за Донбасс будет последней для той армии, с которой Путин начинал войну. Дальше придется либо устраивать переговоры, к чему украинцы не готовы, либо продолжать войну, но уже с мобилизацией. А это дополнительный удар по экономике, которая и так уже пострадала от санкций", — отмечают эксперты.

Хотя аналитики признают, что РФ пока не отправила в Донбасс все свои силы. До сих пор идет вывод техники из Беларуси, отступившей туда из Киевской области.

"Но практически никого из восточного военного округа и воздушно-десантных войск, которые совершали операцию и уже всем известные военные преступления в Киевской области, повторно на территории Украины мы не видели", — отмечает Conflict Intelligence Team.

Сейчас все больше россиян отказываются ехать на войну с Украиной. От 20 до 40% российских контрактников, участвовавших в военных действиях в Украине, отказываются воевать.

По словам экспертов, нежелание воевать среди военных – большая проблема для Кремля, чем боевые потери.

Именно поэтому россияне проводят принудительную мобилизацию на оккупированном Донбассе и недавно оккупированных территориях.

"В РФ также призывают находящихся в запасе своих граждан подписывать контракт. Пока дело добровольное. На сайтах поиска работы, где есть запрос на программистов и маркетологов, впервые начали появляться учетные военные специальности — стрелок, механик-водитель БМП", – пишет группа СІТ.

Дополнительные силы россияне взыскали даже с российских зарубежных баз — оккупированных территорий Грузии: Абхазии и Южной Осетии. И даже из Таджикистана, где были силы для сдерживания Талибана.

Техника на российских складах, по информации военных экспертов, находится еще в худшем состоянии, чем ситуация в армии.

Ранее аналитики СИТ рассказали, что не осталось ни одной бригады российской морской пехоты, которая не понесла потери в Украине.

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