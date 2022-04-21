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Как эвакуироваться из Харькова 22 апреля: перечень поездов в пределах Украины

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Как эвакуироваться из Харькова 22 апреля: перечень поездов в пределах Украины

Getty Images

Харьков находится под постоянными обстрелами российских оккупантов, а потому находиться в городе опасно.

Пока продолжаются активные боевые действия жителям города все же лучше находиться в более безопасных местах. Сейчас выехать из Харькова можно по железной дороге и автомобилями.

"Укрзализныця" опубликовала список эвакуационных рейсов из Харькова на 22 апреля.

  • 08:30 753 Харьков-Пасс – Львов
  • 11:30 229/230 Харьков-Пасс – Ужгород
  • 13:55 46/45 Лозовая – Ужгород
  • 14:58 15/16 Харьков-Пасс – Ивано-Франковск
  • 16:13 111/112 Харьков-Пасс – Львов
  • 19:27 795/796 Харьков-Пасс – Днепр
  • 20:15 21/22 Харьков-Пасс – Трускавец
  • 21:26 138/137 Харьков-Пасс – Хмельницкий
  • 21:43 8/7 Кропивницкий – Одесса-Главная

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