В Ірпені гурт Kalush Orchestra просто неба заспівав своїх пісень під гітару

В Ірпені гурт Kalush Orchestra просто неба заспівав своїх пісень під гітару

Артисти дали імпровізований концерт, аби підтримати місцевих мешканців.

Представник України на міжнародному пісенному конкурсі "Євробачення-2022", гурт Kalush Orchestra повернувся з європейського туру в рамках музичного змагання.

Колектив проїжджав поруч з визволеним від російських окупантів Ірпеня, який зазнав чимало горя від рук російських загарбників.

Аби підтримати людей, хлопці на чолі з солістом Kalush Orchestra Олегом Псюком, зіграли імпровізований концерт просто неба. Це був перший концерт після звільнення міста. Колектив виконав свої найвідоміші пісні – конкурсну Stefania, "Додому".

Зазначимо, що міжнародний пісенний конкурс "Євробачення-2022" відбудеться вже у травні у місті Турин, Італія. Півфінали відбудуться 10 та 12 травня, а фінал – 14 травня. Місце проведення – арена PalaOlimpico. Україна виступить у першому півфіналі під номером 6.

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