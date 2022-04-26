Російські окупанти ракетами обстріляли Одеську область: подробиці

Російські вбивці у вівторок, 26 квітня, ракетами обстріляли Одеську область.

Через це пошкоджено один із мостів. Наразі рух транспорту там заборонений.

Про це повідомили в Одеській міській раді.

"Обставини та інформація про постраждалих уточнюються. З міркувань безпеки рух мостом перекрито. Просимо водіїв заздалегідь обрати альтернативні маршрути руху", - повідомили у телеграм-каналі міськради.

Речник голови Одеської ОВА Сергій Братчук зазначив, що йдеться про міст з Білгород-Дністровського району в бік Одеси.

Обставини події та масштаби руйнування встановлюються.

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