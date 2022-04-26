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Російські окупанти ракетами обстріляли Одеську область: подробиці

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26к
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Російські окупанти ракетами обстріляли Одеську область: подробиці

Associated Press

Російські вбивці у вівторок, 26 квітня, ракетами обстріляли Одеську область.

Через це пошкоджено один із мостів. Наразі рух транспорту там заборонений. 

Про це повідомили в Одеській міській раді. 

"Обставини та інформація про постраждалих уточнюються. З міркувань безпеки рух мостом перекрито. Просимо водіїв заздалегідь обрати альтернативні маршрути руху", - повідомили у телеграм-каналі міськради. 

Речник голови Одеської ОВА Сергій Братчук зазначив, що йдеться про міст з Білгород-Дністровського району в бік Одеси. 

Обставини події та масштаби руйнування встановлюються. 

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