Російські окупанти ракетами обстріляли Одеську область: подробиці

Російські вбивці у вівторок, 26 квітня, ракетами обстріляли Одеську область.
Через це пошкоджено один із мостів. Наразі рух транспорту там заборонений.
Про це повідомили в Одеській міській раді.
"Обставини та інформація про постраждалих уточнюються. З міркувань безпеки рух мостом перекрито. Просимо водіїв заздалегідь обрати альтернативні маршрути руху", - повідомили у телеграм-каналі міськради.
Речник голови Одеської ОВА Сергій Братчук зазначив, що йдеться про міст з Білгород-Дністровського району в бік Одеси.
Обставини події та масштаби руйнування встановлюються.
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