У Херсонській області окупанти покинули свій справний БТР і втекли

У Херсонській області окупанти покинули свій справний БТР і втекли

В Херсонській області російські окупанти покинули посеред дороги бронетранспортер і втекли.

Десантний бронетранспортер БТР-Д є справний та повністю укомплектований.

Про це повідомляє Командування Сухопутних військ ЗСУ.

"Гарне рішення, бо додому пішки скоріше ніж у рефрижераторі та в пакеті", — написали українські військові.

Нагадаємо, у Харківській області на ворожі позиції зійшов "благодатний вогонь" захисників України. Окупанти невдало замаскували свої позиції, тож ЗСУ їх знищили.

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