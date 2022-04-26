У Херсонській області окупанти покинули свій справний БТР і втекли

В Херсонській області російські окупанти покинули посеред дороги бронетранспортер і втекли.
Десантний бронетранспортер БТР-Д є справний та повністю укомплектований.
Про це повідомляє Командування Сухопутних військ ЗСУ.
"Гарне рішення, бо додому пішки скоріше ніж у рефрижераторі та в пакеті", — написали українські військові.
Нагадаємо, у Харківській області на ворожі позиції зійшов "благодатний вогонь" захисників України. Окупанти невдало замаскували свої позиції, тож ЗСУ їх знищили.
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