В Україні почав курсувати евакуаційний медпотяг (фото)

Потяг складається із кількох вагонів, зокрема й вагона інтенсивної терапії.

В Україні у перший рейс вирушив евакуаційний медичний потяг.

Про це повідомило Міністерство охорони здоров’я.

Потяг-мінігоспіталь складається із кількох вагонів, зокрема й вагона інтенсивної терапії.

​​"Такий транспорт дозволяє евакуювати з ​​"гарячих" областей України хворих, поранених і травмованих громадян для подальшого спеціалізованого лікування​​", - пише МОЗ.

На сьогодні спеціальними медичними потягами із зон бойових дій перевезено майже 300 пацієнтів разом із членами їхніх сімей.

У міністерстві також повідомили, що медична гуманітарна організація ​​"Лікарі без кордонів​​" шукає українських спеціалістів, які мають змогу долучитися до роботи команди евакуаційного потягу. Потреби у медсестрах/медбратах інтенсивної терапії, які легко пристосовуються до роботи у нових умовах та готові працювати у різних регіонах. Бажано, щоб кандидати мали досвід надання допомоги у разі травм, з догляду за пацієнтами після ортопедичних операцій та/або практичні знання в галузі інтенсивної терапії.

Нагадаємо, для евакуації жителів Донбасу "Укрзалізниця" призначила на сьогодні потяг з Покровська.

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