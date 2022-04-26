В Україні почав курсувати евакуаційний медпотяг (фото)

Потяг складається із кількох вагонів, зокрема й вагона інтенсивної терапії.
В Україні у перший рейс вирушив евакуаційний медичний потяг.
Про це повідомило Міністерство охорони здоров’я.
Потяг-мінігоспіталь складається із кількох вагонів, зокрема й вагона інтенсивної терапії.
"Такий транспорт дозволяє евакуювати з "гарячих" областей України хворих, поранених і травмованих громадян для подальшого спеціалізованого лікування", - пише МОЗ.
На сьогодні спеціальними медичними потягами із зон бойових дій перевезено майже 300 пацієнтів разом із членами їхніх сімей.
У міністерстві також повідомили, що медична гуманітарна організація "Лікарі без кордонів" шукає українських спеціалістів, які мають змогу долучитися до роботи команди евакуаційного потягу. Потреби у медсестрах/медбратах інтенсивної терапії, які легко пристосовуються до роботи у нових умовах та готові працювати у різних регіонах. Бажано, щоб кандидати мали досвід надання допомоги у разі травм, з догляду за пацієнтами після ортопедичних операцій та/або практичні знання в галузі інтенсивної терапії.
Нагадаємо, для евакуації жителів Донбасу "Укрзалізниця" призначила на сьогодні потяг з Покровська.
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