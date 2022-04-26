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На Сумщині поновили роботу 70% приміських автобусних маршрутів – Тимошенко

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На Сумщині поновили роботу 70% приміських автобусних маршрутів – Тимошенко

Після звільнення Сумської області від російських окупантів відновили курсування 70% приміських автобусів. Про це повідомив заступник керівника Офісу Президента Кирило Тимошенко у Telegram.

«Відновлено 70% приміських автобусних маршрутів Сумщини», – зазначив він.

Також було відновлено залізничне сполучення зі столицею України – потяги курсуватимуть щоденно.

«Поїзд курсуватиме із Сум щоденно до Києва через Конотоп і Ніжин та у той же день у зворотному напрямку», – розповів Тимошенко.

За його словами, громади області почали отримувати пальне, вартість якого встановлена за нинішніми ринковими цінами.

Окрім того, в регіоні продовжуються роботи з відновлення пошкоджених будинків, які перед цим обстежують на наявність вибухонебезпечних предметів.

«У селі Климентове, розташованому на березі Ворскли, що до війни було улюбленим місцем відпочинку мешканців Сумщини, обстежують пошкоджені та зруйновані житлові будинки», – підкреслив заступник керівника ОП.

Як раніше повідомляв Кирило Тимошенко, частково було відновлено залізничний експрес за напрямком Харків-Суми.

Дата публікації
Перегляди
442
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