Як і де шукати безвісти зниклих під час війни

Як і де шукати безвісти зниклих під час війни

Уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова заявила про 15 тисяч зниклих безвісти в Україні. ТСН.ua зібрав поради як і де шукати зниклих людей, офіційні та неофіційні ресурси для пошуку зниклих.

Як знайти людину, зниклу під час війни. Неофіційні джерела

Якщо зі зниклою людиною не можна зв'язатися напряму, спочатку зверніться до родичів, друзів, знайомих, попросіть їх відвідати, пошукати зниклого. Знайдіть місцевих волонтерів де людина була в останній раз, куди вона їхала, планувала переміститься. Такі волонтерські групи можна шукати в соціальних мережах населених пунктів. Українська Волонтерська служба створила мережу локальних чатів. Для пошуку зниклих в Маріуполі є контакти волонтерів.

Офіційні канали пошуку зниклих безвісти

Національне інформаційне бюро

Повідомити про зниклу людину можна в Національне інформаційне бюро за телефоном гарячої лінії в межах України - 1648, для дзвінків з-за кордону +38 (044) 287–81–65. Крім зниклих безвісти бюро збирає інформацію про українських військовополонених та загиблих.

Пошук загиблих на війні через Національну поліцію України

Зверніться до Національної поліції, зателефонувавши на гарячу лінію - 089 420 18 67, або надішліть листа з запитом на електронну пошту – rozshuk_znyklyh@police.gov.ua. Скористайтеся чат-ботом – t.me/poshuk_znyklyh.

Чим більше інформації надасте, тим більше ймовірність знаходження зниклого.Національна поліція рекомендує при зверненні вказувати:

Анкетні дані, число, місяць та рік народження зниклої людини.

Дату та місце зникнення.

Особливі прикмети (татуювання, шрами, пірсинг тощо).

Речі, які могла б мати із собою зниклі (мобільний телефон, документи, прикраси тощо).

Сервісі для пошуку для розшуку безвісно зниклих осіб

Для пошуку зниклих людей Міністерство цифрової трансформації оприлюднило перелік сервісів у своєму Телеграмі

Один із найбільших сервісів - Пошук зниклих. Тут можна перевірити чи опублікували оголошення про того, кого ви шукаєте. Якщо оголошення про людину, яку ви шукаєте, вже опубліковане, зв’яжіться з тими, хто подав цей запит на пошук. Розмістити оголошення, подати запит на пошук можна через спеціальну гугл-форму. Перевіряйте списки евакуйованих з небезпечних точок, які також розміщуються на цьому каналі.

Подібним чином можна шукати зниклу людин в Телеграм-каналі “Пошук Україна 2022”, через бот “Знайди рідних”, створений за ініціативи "Міжнародної асоціації кібербезпеки" та інших громадських організацій.

Сервіс “Розшук за даними Національного інформаційного бюро" надає інформацію про зниклих не лише цивільних, а й військових, загиблих, полонених або депортованих з України.

Для пошуку людей в окремих регіонів існують такі сервіси

Зокрема це “Надія-бот" та Nadiia_Kharkiv_bot для пошуку зниклих людей у Харкові.

Сайт львівської пошуково-рятувальної волонтерської організації «SARVA», їх фейсбук-сторінка для пошуку людей у Львові

Телеграм-бот «Шукаю рідних Київська область» для пошуку зниклих на Київщині.

Шукати зниклих дітей по Україні можна через службу розшуку дітей, за кордоном - через Missing Children Europe.

Розшук зниклих людей через евакуаційні маршрути

Слідкуйте за офіційними евакуаційними маршрутами з населених пунктів, де вам відомо, що востаннє перебував зникла людина.

У соціальних мережах транзитних місць, куди привозять евакуйованих, залиште відомості про зниклого та свої контакти. Переглядайте повідомлення в цих групах, залишайте в коментарях запити на пошук.