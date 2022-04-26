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У Москві збираються відкрити посольства так званих "ЛДНР"

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У Москві збираються відкрити посольства так званих "ЛДНР"

gettyimages.com

Посольства невизнаних республік можуть запрацювати протягом декількох місяців.

У Москві найближчим часом можуть запрацювати посольства так званих "Донецької та Луганської народних республік".  

Про це повідомляють пропагандистські ЗМІ РФ з посиланням на дипломатичні джерела.

"Дипломатичні представництва" можуть відкритися протягом місяця чи двох.

Нагадаємо, президент країни-агресорки Володимир Путін 21 лютого офіційно визнав так звані "ДНР" та "ЛНР". У присутності ватажків бойовиків Дениса Пушиліна та Леоніда Пасічника Путін підписав договори про дружбу, співпрацю та взаємну допомогу між РФ та "ЛДНР".

Вже наступного дня, 22 лютого Рада Федерації РФ задовольнила звернення Путіна й дозволила використання російської армії за кордоном. Фактично це було офіційним дозволом для Путіна розпочати повномасштабну війну проти України.

Вранці 24 лютого президент РФ Володимир Путін у відеозверненні оголосив про "спеціальну військову операцію" щодо "захисту" Донбасу. ЇЇ мета, за словами очільника окупантів, — захист людей, які протягом восьми років нібито "зазнають знущань, геноциду з боку київського режиму". Путін оголосив про плани демілітаризуватиї та денацифікувати Україну.

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