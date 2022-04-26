У Москві збираються відкрити посольства так званих "ЛДНР"

У Москві збираються відкрити посольства так званих "ЛДНР"

Посольства невизнаних республік можуть запрацювати протягом декількох місяців.

У Москві найближчим часом можуть запрацювати посольства так званих "Донецької та Луганської народних республік".

Про це повідомляють пропагандистські ЗМІ РФ з посиланням на дипломатичні джерела.

"Дипломатичні представництва" можуть відкритися протягом місяця чи двох.

Нагадаємо, президент країни-агресорки Володимир Путін 21 лютого офіційно визнав так звані "ДНР" та "ЛНР". У присутності ватажків бойовиків Дениса Пушиліна та Леоніда Пасічника Путін підписав договори про дружбу, співпрацю та взаємну допомогу між РФ та "ЛДНР".

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Вже наступного дня, 22 лютого Рада Федерації РФ задовольнила звернення Путіна й дозволила використання російської армії за кордоном. Фактично це було офіційним дозволом для Путіна розпочати повномасштабну війну проти України.

Вранці 24 лютого президент РФ Володимир Путін у відеозверненні оголосив про "спеціальну військову операцію" щодо "захисту" Донбасу. ЇЇ мета, за словами очільника окупантів, — захист людей, які протягом восьми років нібито "зазнають знущань, геноциду з боку київського режиму". Путін оголосив про плани демілітаризуватиї та денацифікувати Україну.

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