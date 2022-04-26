В Москве собираются открыть посольства так называемых "ЛДНР"

Посольства непризнанных республик могут заработать в течение нескольких месяцев.
В Москве в ближайшее время могут заработать посольства так называемых "Донецкой и Луганской народных республик".
Об этом сообщают пропагандистские СМИ РФ со ссылкой на дипломатические источники.
"Дипломатические представительства" могут открыться в течение месяца или двух.
Напомним, президент страны-агрессора Владимир Путин 21 февраля официально признал так называемые "ДНР" и "ЛНР". В присутствии главарей боевиков Дениса Пушилина и Леонида Пасечника Путин подписал договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между РФ и "ЛДНР".
Уже на следующий день, 22 февраля Совет Федерации РФ удовлетворил обращение Путина и разрешил использование российской армии за границей. Фактически это было официальным разрешением Путина начать полномасштабную войну против Украины.
Утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин в видеообращении объявил о "специальной военной операции" по "защите" Донбасса. Ее цель, по словам главы оккупантов, — защита людей, которые в течение восьми лет якобы "терпят издевательства, геноцид со стороны киевского режима". Путин объявил о планах демилитаризации и денацифицировать Украину.
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