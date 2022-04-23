Більшість "народних міліціонерів ДНР" загинула в боях під Маріуполем - розвідка

Більшість "народних міліціонерів ДНР" загинула в боях під Маріуполем - розвідка

У боях на маріупольському напрямку окупанти задіяли весь особовий склад так званої "МВС ДНР".

В так званій "ДНР" практично не залишилось "народних міліціонерів" – більшість загинула в боях під Маріуполем.

У боях на маріупольському напрямку окупанти залучили весь особовий склад "МВС ДНР". Включно з військовослужбовцями «внутрішніх військ "ДНР" і курсантами "Донецької академії МВС".

Про це повідомляє Головне управління розвідки МО України.

"Міністр внутрішніх справ ДНР" ухвалив рішення про призначення спеціального службового розслідування відносно начальника "Донецької академії МВС" та начальників апарату "ВВ МВС" за фактом втрат серед особового складу", - йдеться у повідомленні.

Так, за даними розвідки, встановлено, що за час участі у бойових діях "МВС ДНР" зазнало великих втрат:

Маріупольський напрямок:

- до 1000 чол. безповоротні втрати в т.ч. 26 курсантів;

- понад 2800 чол. санітарні втрати;

Інші напрямки:

- близько 500 чол. безповоротні втрати;

- близько 2100 чол. санітарні втрати.

Брак "правоохоронців" призвів до погіршення ситуації з підтримкою "громадського правопорядку" і значно ускладнив подальшу примусову мобілізацію.

Нагадаємо, у Маріуполі є перші підтвердження примусової мобілізації чоловіків до "армії ДНР".

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