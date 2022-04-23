Бої в Маріуполі зривають плани Кремля – британська розвідка

Бойові дії в Маріуполі зривають і уповільнюють намагання військ РФ досягти бажаного для них сценарію на Донбасі.

Попри заяву Кремля про “завоювання” Маріуполя, там тривають важкі бої, які зривають спроби росіян захопити місто. Незважаючи на посилення активності, російські війська не досягли значних успіхів за останні 24 години, їхнім зусиллям перешкоджають українські контратаки.

Про це повідомили у Міноборони Великої Британії.

“Повітряним та морським силам РФ не вдалося встановили контроль у жодній з областей, зважаючи на ефективність ППО та морської оборони України, це зменшує їхню здатність досягати значного прогресу”, - йдеться у повідомленні.

Напередодні російський президент оголосив про звільнення українського портового міста на Азовському морі. Путін зазначив, що він наказав російським військам заблокувати всі виходи з металургійного комбінату "Азовсталь", “щоб муха не пролетіла”.

Президент США Джо Байден назвав нинішні події "критичним моментом" у конфлікті. Він пообіцяв відправити в Україну десятки гаубиць, 144 тисяч одиниць боєприпасів та тактичні безпілотники. Байден також оголосив про плани заборонити афілійованим з Росією торговим судам заходити до портів і прибережних вод США, що доповнить новий раунд західних санкцій щодо Москви.

Чому Маріуполь порівнюють із сирійським містом Алеппо

Нагадаємо, окупанти бомбардують "Азовсталь" у Маріуполі, де перебувають українські військові та цивільні мешканці. Російські окупанти завдали ударів по території підприємства надважкими авіабомбами. Наразі завод розбомблений та практично повністю знищений.

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