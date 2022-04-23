Кидають і солдатів, і тварин: на Миколаївщині нацгвардійці прихистили собаку окупантів

Кидають і солдатів, і тварин: на Миколаївщині нацгвардійці прихистили собаку окупантів

Українські військові прихистили собаку, яку росіяни залишили, коли їхній підрозділ розбили ЗСУ.

На Миколаївщині українські нацгвардійці прихистили бельгійську вівчарку, які російські окупанти кинули, тікаючи з регіону.

Собака належала солдатам Росгвардії, які тримали в оточенні одне з сіл колишнього Новоодеського району.

Про це пише Суспільне.

Спочатку пес прибіг до одного з помешкань у селі, родина одразу прихистили собаку.

Згодом інформація про собаку почала ширитися у соцмережах, люди почали пропонувати новій власниці гроші за вівчарку. Найменше пропонували 15 тисяч гривень. Проте жінка навідріз відмовилася продавати пса. Вона віддала його нацгвардійцям.

Так вівчарка потрапила до українських військових. Його назвали Максом, йому близько трьох років.

Новий власник пса, нацгвардієць з позивним "Ріддік" говорить, що собака є однією з найкращих порід для дресирування. Вівчарка знає всі базові команди на затримання.

Нагадаємо, сапери показали, як пес-піротехнік Патрон допомагає розчищати село від російських мін і снарядів.

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