У Польщі знайшли роботу 77 тисяч біженців з України

77 тисяч громадян України розпочали роботу в Польщі за спеціальним законом, який дає спрощений доступ до ринку праці українським біженцям. Закон вступив в силу 26 березня 2022 року.

Половина з них виконує нескладну фізичну роботу - 47,5%. Ще 14,1 % - працівники промислових підприємств, 10,3% працевлаштовані в сфері послуг і торгівлі, 8,5% - офісні працівники й 4% - спеціалісти.

Про це повідомляє аналітичний центр компанії з міжнародного працевлаштування Gremi Personal з посиланням на дані Міністерства родини і соціальної політики Польщі.

Такий результат оцінюють у міністерстві як добрий, оскільки більшість приїжджих з України становлять діти, частина вже повернулася додому, а ще частина працює дистанційно з Польщі. Найбільша кількість працевлаштованих - у промислово розвинених воєводствах: Мазовецькому з центром у Варшаві, Нижньосилезькому з центром у Вроцлаві, Малопольському з центром у Кракові й Поморському з центром у Гданську.

"Польський ринок праці поволі підлаштовується під поточну ситуацію і невідворотні зміни в міграції: українські чоловіки у найближчому часі до Польщі не повернуться, тому підприємства намагаються переорієнтувати виробничі процеси під жінок. За ці два воєнні місяці ми працевлаштували більше жінок, ніж чоловіків. В основному вони працюють на підприємствах харчової промисловості та логістичних складах з графіком, який дозволяє мати час для догляду за дітьми. Часто жінки свідомо обирають фізичну роботу, щоби мати можливість психологічно "переключитися" після пережитих жахіть війни", - коментує директорка Департаменту рекрутації агенції Gremi Personal Анна Джоболда

За словами експертки, наприкінці квітня-початку травня у Польщі стартує “високий сезон” у харчовому виробництві, торгівлі й логістиці, туризмі й HoReCa, який збільшить кількість вакансій для українських жінок.

За даними польської Прикордонної служби, усього з початку війни до Польщі в’їхало 2,9 млн громадян України, виїхало 802 тисяч. З 15 по 17 квітня три дні поспіль з Польщі до України поверталося більше людей, ніж в’їжджало. 21 квітня, перед Великодніми святами, майже на 4 тис. більше виїхало з Польщі, ніж в'їхало.

Нагадаємо, на кордоні з Польщею утворилися величезні черги. Люди масово їдуть до України.

Юлія Бородій розповіла про ситуацію на кордоні та українських переселенців у Польщі

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