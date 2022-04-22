На кордоні з Польщею утворилися величезні черги: люди їдуть до України

На кордоні з Польщею утворилися величезні черги. Люди масово їдуть до України.
Про це 22 квітня повідомили в Західному регіональному управлінні Держприкордонслужби України - Західний кордон.
Зокрема, найбільші черги у напрямку України відмічаються перед наступними пунктами пропуску:
- "Дорогуськ – Ягодин" – близько 1000 легкових авто і 150 вантажівок;
- "Корчова – Краківець" – близько 400 легкових авто і 350 вантажівок;
- "Медика – Шегині" – близько 900 легкових авто і 200 вантажівок.
"Дане накопичення виникло ситуативно та не залежить від порядку проходження прикордонно-митних процедур", - наголосили прикордонники.
Враховуючи дану ситуацію, для швидшого перетину кордону з Польщі до України рекомендується обирати інші пункти пропуску на спільному кордоні.
Нагадаємо, 37-річний житель Дніпра намагався виїхати з України до Польщі, аби уникнути мобілізації. Його затримали на пункті пропуску "Шегині" у Львівській області. Чоловік під час спроби перетину КПП показав інспектору прикордонної служби підроблене свідоцтво про народження третьої дитини.
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