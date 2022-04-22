Росіянам пропонують посипати паски прутнями

Полиці магазину заповнені дивним декором для пасок.

В одному з магазинів у Краснодарі продають дивний декор у вигляді різнокольорових прутнів, яким пропонують посипати великодні паски. Хоча на упаковці написано, що це "посипка - перламутрові серця".

Фото товару на полицях магазину опублікували у телеграм-каналі "Боже, яке кончене!"

Цікаво, скільки росіян наважиться прикрасити свої паски таким розпусним декором.

Нагадаємо, стало відомо, що з Росії йде найбільший виробник туалетного паперу і громадянам доведеться рятуватись газетами та журналами.

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