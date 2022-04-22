Россиянам предлагают посыпать куличи членами

Полки магазина заполнены странным декором для куличей.

В одном из магазинов в Краснодаре продают странный декор в виде разноцветных членов, которыми предлагают посыпать пасхальные куличи. Хотя на упаковке написано, что это "посыпка – перламутровые сердца".

Фото товара на полках магазина опубликовали в телеграм-канале "Боже, яке кончено!"

Интересно, сколько россиян решится украсить свои куличи таким откровенным декором.

Напомним, стало известно, что из России уходит крупнейший производитель туалетной бумаги и гражданам придется спасаться газетами и журналами.

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