Россиянам предлагают посыпать куличи членами

Полки магазина заполнены странным декором для куличей.
В одном из магазинов в Краснодаре продают странный декор в виде разноцветных членов, которыми предлагают посыпать пасхальные куличи. Хотя на упаковке написано, что это "посыпка – перламутровые сердца".
Фото товара на полках магазина опубликовали в телеграм-канале "Боже, яке кончено!"
Интересно, сколько россиян решится украсить свои куличи таким откровенным декором.
Напомним, стало известно, что из России уходит крупнейший производитель туалетной бумаги и гражданам придется спасаться газетами и журналами.
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