На границе с Польшей образовались огромные очереди: люди едут в Украину

На границе с Польшей образовались огромные очереди. Люди массово едут в Украину.
Об этом 22 апреля сообщили в Западном региональном управлении Госпогранслужбы Украины – Западная граница.
В частности, самые большие очереди в направлении Украины отмечаются перед следующими пунктами пропуска:
- "Дорогуск – Ягодин" – около 1000 легковых авто и 150 грузовиков;
- "Корчева – Краковец" – около 400 легковых авто и 350 грузовиков;
- "Медика – Шегини" – около 900 легковых авто и 200 грузовиков.
"Данное скопление возникло ситуативно и не зависит от порядка прохождения погранично-таможенных процедур", — отметили пограничники.
Учитывая данную ситуацию, для более быстрого пересечения границы из Польши в Украину рекомендуется выбирать другие пункты пропуска на общей границе.
Напомним, 37-летний житель Днепра пытался уехать из Украины в Польшу, чтобы избежать мобилизации. Он был задержан на пункте пропуска "Шегини" во Львовской области. Мужчина при попытке пересечения КПП показал инспектору пограничной службы поддельное свидетельство о рождении третьего ребенка.
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