На границе с Польшей образовались огромные очереди: люди едут в Украину

На границе с Польшей образовались огромные очереди: люди едут в Украину

На границе с Польшей образовались огромные очереди. Люди массово едут в Украину.

Об этом 22 апреля сообщили в Западном региональном управлении Госпогранслужбы Украины – Западная граница.

В частности, самые большие очереди в направлении Украины отмечаются перед следующими пунктами пропуска:

"Дорогуск – Ягодин" – около 1000 легковых авто и 150 грузовиков;

– около 1000 легковых авто и 150 грузовиков; "Корчева – Краковец" – около 400 легковых авто и 350 грузовиков;

– около 400 легковых авто и 350 грузовиков; "Медика – Шегини" – около 900 легковых авто и 200 грузовиков.

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"Данное скопление возникло ситуативно и не зависит от порядка прохождения погранично-таможенных процедур", — отметили пограничники.

Учитывая данную ситуацию, для более быстрого пересечения границы из Польши в Украину рекомендуется выбирать другие пункты пропуска на общей границе.

Напомним, 37-летний житель Днепра пытался уехать из Украины в Польшу, чтобы избежать мобилизации. Он был задержан на пункте пропуска "Шегини" во Львовской области. Мужчина при попытке пересечения КПП показал инспектору пограничной службы поддельное свидетельство о рождении третьего ребенка.

Юлия Бородий рассказала о ситуации на границе и украинских переселенцах в Польше

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