Понад 3 млрд євро виведено з України під час війни: інфографіка

Понад 3 млрд євро виведено з України під час війни: інфографіка

Нині досліджується законність походження виведених коштів та їх можлива легалізація шляхом перерахунку або перевезення за кордон.

У п'ятницю, 22 квітня 2022 року, за ініціативи Директора Бюро економічної безпеки України Вадима Мельника проведено першу робочу онлайн зустріч з представниками митних органів сусідніх європейських країн (Польщі, Словаччини, Угорщини, Румунії, Молдови).

На зустрічі були також присутні представники Офісу президента України, Державної податкової служби України, Державної служби фінансового моніторингу України.

Обговорювалися питання виведення валютних коштів та цінностей резидентами та нерезидентами України в ЄС.

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Про це повідомило Бюро економічної безпеки України.

"Від 24 лютого і до сьогодні, громадяни України та іноземці перевозять через наш державний кордон готівку, дорогоцінні аксесуари та банківські метали в особливо великих розмірах. Часто діють за попередньою змовою з невстановленими особами, за узгодженим злочинним планом, без відповідного митного декларування. При цьому, мають на меті приховати незаконно отримані прибутків та здійснити їх подальшу легалізацію в країнах Європейського союзу. Орієнтовна загальна сума коштів, виведених таким чином за кордон, становить понад 3 млрд євро", - зазначив Директор БЕБ Вадим Мельник.

Випадки незаконного вивезення валюти за кордон набули значних розмірів.

БЕБ проаналізувало та вже виявило велику кількість подібних фактів. Зараз досліджується законність походження виведених коштів та їх можлива легалізація шляхом перерахунку або перевезення за кордон. У разі встановлення їх незаконного походження вживатимуться заходи щодо їх арешту та подальшого повернення до України.

Зокрема, встановлено факти, коли фізичні особи отримували кошти злочинним шляхом в Україні без сплати податків, зборів та інших обов’язкових платежів. Громадяни ймовірно були учасниками схем з мінімізації доходів, учасниками конвертаційних центрів, хабарниками тощо. За попередніми результатами слідства, у більшості випадків наявні ознаки легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом.

За словами Вадима Мельника, готівка, отримана ймовірно злочинним шляхом в Україні за такою схемою, без відповідного гострого реагування правоохоронних органів України де-факто легалізується в Європі. Таким чином "брудні" гроші вливаються у фінансову систему ЄС та можуть використовуватися для подальшої протизаконної діяльності. Зокрема, для фінансування військ російської федерації.

На сьогодні, БЕБ очікує від сусідніх країн відповіді на свої запити по всіх резидентах та нерезидентах України, що декларували готівку у великих розмірах з початку війни.

Керівник БЕБ також наголосив на необхідності швидкого узгодження та підписання меморандумів про стратегічне партнерство та обмін інформацією з країнами-учасницями наради.

Інфографіка: Бюро економічної безпеки України

Нагадаємо, що нещодавно, перший меморандум про співпрацю було підписано з Грузією.

“Воєнна агресія з боку Росії, поставила перед країнами Європи нові глобальні виклики. Зараз необхідна швидка еволюція органів економічної безпеки та їх адаптація до нових реалій. Для захисту інтересів наших держав, ми маємо забезпечити постійну взаємодію з питань економічної безпеки на робочому рівні у режимі 24/7”, - зазначив Вадим Мельник.

Насамкінець, Директор БЕБ подякував представникам країн, присутнім на зустрічі, за постійну допомогу та підтримку у боротьбі з російською агресією.

Нагадаємо, в Офісі президента відреагували на плани Росії у війні проти України щодо окупації Донбасу та півдня. Там зазначили, що у керівництва держави є свій план щодо захисту української території.

21 квітня було презентовано План групи Єрмака-Макфола щодо посилення санкцій проти Росії

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