Військовий експерт розповів, скільки часу Росія ракетами обстрілюватиме Україну

Росія ще кілька тижнів може ракетами обстрілювати Україну.

Потім в окупантів можуть закінчитись запаси, а нових ракет РФ через санкції не зможе виготовити.

Про це у коментарі "Уніан" сказав керівник центру військово-політичних досліджень Олександр Мусієнко.

Мусієнко зазначив, що з виробництвом гіперзвукової зброї та високоточної зброї Росії будуть проблеми. Він наголосив, що з часом виробництво ракет у РФ почне деградувати, проте поки у них є запаси, які вони почали економніше використовувати.

"На кілька тижнів, думаю, вистачить. А далі будуть серйозні проблеми. Як я вже сказав, запаси ракет будуть поступово вичерпуватись. А технології для виробництва нових чи модернізації існуючих їм вже "відрізають", - пояснює керівник центру військово-політичних досліджень.

Він додав, що через економію "Іскандерів" окупанти використовують "Точку У" та наносять авіаудари.

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