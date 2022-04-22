"Ми переможемо": в Офісі президента відреагували на "плани" РФ у війні проти України

В Офісі президента відреагували на плани Росії у війні проти України щодо окупації Донбасі та півдня.
Там зазначили, що у керівництва держави є свій план щодо захисту української території.
Про це повідомив голова Офісу президента Андрій Єрмак.
"росія озвучила свій план на другу фазу війни. Вони думають, що можуть захопити Донбас і південь України, розраховуючи на економічний тиск нашої держави. У нас є власні сценарії захисту України і хочу нагадати, що чимало планів кремля вже були зруйновані роботою нашої армії та народу. Це війна за Свободу і ми переможемо", - наголосив Єрмак.
Нагадаємо, Росія під час "другої фази" війни проти України планує повністю захопити Донбас та південь України, а також забезпечити сухопутний коридор до Криму.
В Міноборони наголосили, що командування російських мародерів, ґвалтівників і вбивць визнало, що метою "другого етапу" війни є не перемога над міфічними нацистами, а просто окупація сходу та півдня України
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