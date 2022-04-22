На Буковині дозволили продавати алкоголь

У Чернівецькій області скасували заборону на продаж алкоголю.

Спиртне на Буковині почнуть продавати в магазинах вже від суботи, 23 квітня.

Про це сьогодні, 22 квітня, повідомили у Чернівецькій обласній державній адміністрації.

Влада області пояснює, що скасування продажу алкоголю в регіоні дозволить суттєво наповнити бюджет.

"У березні область не дорахувалася 3,9 мільйонів гривень, а за двадцять днів квітня – 2 мільйонів", – пояснив начальник Головного управління Державної податкової служби у Чернівецькій області Віталій Шпак.

Зазначимо, заборона на реалізацію алкоголю на Буковині почала діяти 28 лютого. Раніше в області дозволили продавати слабоалкогольні напої, а саме пиво.

Нагадаємо, на території Чернігівської області зняли заборону на продаж алкогольних напоїв, яка тривала від 26 лютого.

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