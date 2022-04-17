У Чернігівській області дозволили продаж алкоголю

Нові правила вже почали діяти.

На території Чернігівської області зняли заборону на продаж алкогольних напоїв, яка тривала від 26 лютого. Таке розпорядження видав начальник обласної військової адміністрації В’ячеслав Чаус.

"Пом’якшення обмежень пов’язане зі стабілізацією ситуації на Чернігівщині після деокупації та покликане сприяти відновленню економіки і торгівлі, а також збільшити надходження до бюджетів", – йдеться розпорядженні.

Також за потреби органи місцевого самоврядування можуть самостійно забороняти чи обмежувати його реалізацію на території відповідних громад.

Раніше стало відомо, що на всій території Львівщини від 19 березня продаж алкогольних напоїв заборонено від 21.00 до 10.00.