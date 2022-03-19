На Львівщині обмежили продаж алкоголю: які умови

Продаж алкогольних напоїв (в тому числі і пива) дозволено від 10:00 до 21:00.

На всій території Львівщини від 19 березня продаж алкогольних напоїв заборонено з 21.00 до 10.00.

Про це повідомив голова Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький.

"Наша боротьба з ворогом потребує холодного розуму і тверезого розрахунку! Ми у тилу маємо забезпечити максимально можливе відновлення економіки, якісно і швидко провести посівну та всі весняно-польові роботи, у наших громадах під час воєнного стану мусить бути ідеальний правопорядок. Ми всі це розуміємо, і тому як начальник Львівської обласної військової адміністрації я підписав відповідний наказ", - заначив він.

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Документ забороняє продаж алкогольних напоїв (в тому числі і пива) на території нашої області щодня від 21.00 до 10.00. Діятиме заборона до кінця періоду воєнного стану.

"Голови місцевих громад, за потреби, можуть посилювати обмеження щодо продажу алкогольних напоїв, а також пива, на своїй території. Прошу з розумінням ставитися до такого заходу. У часі війни він є абсолютно виправданим", - резюмував Козицький.

Нагадаємо, що від 1 березня у Львові повністю заборонили продаж алкогольних напоїв у зв'язку з напруженою ситуацією на фронті.

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