"Ми ї*ошимо висотки і по*уй, що там мирні жителі": СБУ перехопила розмову окупантів

Спецслужба також повідомила, як російські війська виправдовують свої атаки по будинках цивільних.
Російські військові обстрілюють будинки мирних жителів України і знаючи, і не знаючи, що в них перебувають люди – свідчить чергова перехоплена телефонна розмову окупантів.
Про це повідомили в СБУ 19 березня.
"У промиті пропагандою мізки "рашистів" заклали нову порцію нісенітниці: нібито в кожній багатоповерхівці цілі поверхи забиті кулеметниками і гранатометниками. Причому на верхніх сидять снайпери, а на дахах – протитанкова зброя, потужні ракетні установки і Javelin", – йдеться в повідомленні.
Там зазначили, що загарбники виправдовують розстріл мирних мешканців такими словами: "Путін дав їм часз’ї*атися, а вони не з’ї*алися".
Увага! На відео присутня ненормативна лексика окупантів 18+
Нагадаємо, за добу 18 березня російські війська своїми обстрілами пошкодили 40 будинків у Луганській області.
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