ЗСУ "Стінгером" збили ворожу ракету "Точка-У" поблизу Попасної

Захисники України збили потужну ворожу ракету з ПЗРК.

В Луганській області Збройні Сили України ліквідували ворожу ракету.

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Про це повідомляють Сухопутні війська ЗС України.

"Наші воїни біля Попасної збили з ПЗРК "ТОЧКУ-У". Виявляється, ракета досить легко збивається за допомогою ПЗРК "Стінгер". Наші воїни не перестають нас дивувати! Вперед, хлопці, до перемоги", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що Словаччина передасть Україні системи протиповітряної оборони С-300. Усе тому, що на прохання НАТО Нідерланди та Німеччина поставлять Словаччині американські зенітні ракетні комплекси Patriot.

Українські військові збили майже 100 ворожих літаків від початку війни. Внаслідок цього Росія змушена змінити тактику через колосальні втрати.