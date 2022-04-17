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В Черниговской области разрешили продажу алкоголя

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В Черниговской области разрешили продажу алкоголя

pixabay.com

Новые правила уже начали действовать.

На территории Черниговской области сняли запрет на продажу алкогольных напитков, длившийся с 26 февраля. Такое  распоряжение издал начальник областной военной администрации Вячеслав Чаус.

"Смягчение ограничений связано со стабилизацией ситуации на Черниговщине после деоккупации и призвано способствовать восстановлению экономики и торговли, а также увеличить поступления в бюджеты", – говорится в распоряжении.

При необходимости органы местного самоуправления могут самостоятельно запрещать или ограничивать его реализацию на территории соответствующих общин.

Ранее стало известно, что на всей территории Львовщины с 19 марта продажи алкогольных напитков запрещены с 21.00 до 10.00.

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