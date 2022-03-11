На Полтавщине у пьяных водителей будут конфисковать авто и передавать их для фронта

Также автомобили будут отдавать правоохранителям и терробороне.
Совет обороны Полтавской области принял решение конфисковывать автомобили у водителей, которые находятся в состоянии алкогольного опьянения.
Об этом сообщила полиция Полтавской области.
В общем, конфискованные автомобили будут передавать Вооруженным силам Украины, правоохранителям или территориальной обороне.
"В дальнейшем конфискованные транспортные средства будут использоваться Вооруженными Силами Украины, правоохранителями и территориальной обороной для выполнения задач, связанных с защитой Родины от врага", — говорится в сообщении.
Напомним, ранее ВСУ получили от таможни 650 конфискованных автомобилей. Общая стоимость конфискованных транспортных средств составляет 105 млн гривен.
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