На Полтавщине у пьяных водителей будут конфисковать авто и передавать их для фронта

На Полтавщине у пьяных водителей будут конфисковать авто и передавать их для фронта

Также автомобили будут отдавать правоохранителям и терробороне.

Совет обороны Полтавской области принял решение конфисковывать автомобили у водителей, которые находятся в состоянии алкогольного опьянения.

Также читайте В Мининфраструктуры показали альтернативные маршруты для пассажирских автоперевозок

Об этом сообщила полиция Полтавской области.

В общем, конфискованные автомобили будут передавать Вооруженным силам Украины, правоохранителям или территориальной обороне.

"В дальнейшем конфискованные транспортные средства будут использоваться Вооруженными Силами Украины, правоохранителями и территориальной обороной для выполнения задач, связанных с защитой Родины от врага", — говорится в сообщении.

Напомним, ранее ВСУ получили от таможни 650 конфискованных автомобилей. Общая стоимость конфискованных транспортных средств составляет 105 млн гривен.

Читайте также: