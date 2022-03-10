ВСУ получили от таможни 650 конфискованных автомобилей

Общая стоимость конфискованных транспортных средств составляет 105 млн гривен.

В течение двух недель Государственная таможенная служба передали на нужды ВСУ конфискованные товары и транспортные средства на 115 млн гривен.

Об этом сообщает пресс-служба в Telegram.

В частности, это:

650 автомобилей стоимостью 105 млн грн;

почти 1 млн пачек сигарет стоимостью 5 млн грн;

5,5 тыс. единиц медицинских препаратов стоимостью 2 млн грн;

продуктов питания разного наименования стоимостью 1,2 млн грн;

71 единица компьютерной техники и телефонов стоимостью 0,6 млн грн;

1,5 тыс единиц имущества военного назначения (бронежилеты, защитные шлемы, патроны) стоимостью 0,5 млн грн;

другие категории имущества стоимостью 1,6 млн. грн.

"Конфискованное имущество, которое на других законных основаниях перешло в собственность государства, передается Вооруженным Силам Украины согласно распоряжению Кабинета Министров Украины от 26.02.2022 №186-р "О передаче имущества для нужд Вооруженных Сил", — говорится в сообщении.

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