В Полтавской области может возобновиться дистанционное обучение

Обучение в Украине приостановили 28 февраля из-за вторжения РФ.

В Полтавской области с понедельника, 14 марта, может возобновиться дистанционное обучение.

Об этом сообщил глава Полтавской областной военной администрации Дмитрий Лунин.

"Окончательное решение о дистанционке будут принимать каждая община и учебное заведение. Но главное условие – безопасность. Если есть любая угроза жизни и здоровью учеников или учителей, обучение нужно приостановить", — говорится в сообщении.

Учебный процесс предлагается восстановить в школах, техникумах и университетах области. Отмечается, что школьники, приехавшие в Полтавскую область из других областей, могут дистанционно учиться в школах региона. Для этого один из родителей должен написать заявление в учебное заведение.

К слову, с 28 февраля учебный процесс в Украине был приостановлен из-за внедрения военного положения. Такую рекомендацию для учебных заведений обнародовали в МОН.