У Полтавській області може відновитися дистанційне навчання

Навчання в Україні призупинили 28 лютого через вторгнення РФ.

У Полтавській області від понеділка, 14 березня, може відновиться дистанційне навчання.

Про це повідомив голова Полтавської обласної військової адміністрації Дмитро Лунін.

"Остаточне рішення про дистанційку будуть ухвалювати кожна громада та заклад освіти. Але головна умова – безпека. Якщо є будь-яка загроза життю та здоровʼю учнів чи вчителів, навчання потрібно призупинити", - йдеться у повідомленні.

Навчальний процес пропонують відновити у школах, технікумах і університетах області. Зазначається, що школярі, які приїхали до Полтавщини з інших областей, можуть дистанційно навчатися в школах регіону. Для цього один із батьків повинен написати заяву до закладу освіти.

До слова, від 28 лютого навчальний процес в Україні призупинили через впровадження воєнного стану. Таку рекомендацію для закладів освіти оприлюднили у МОН.