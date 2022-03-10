На Буковині конфіскували російські вантажівки: тепер вони возитимуть гуманітарну допомогу

На Буковині конфіскували російські вантажівки: тепер вони возитимуть гуманітарну допомогу

Тепер фури окупанта возитимуть допомогу до прифронтових міст.

У Чернівецькій області вилучили вантажівки, які належать Росії. Тепер вони возитимуть гуманітарну допомогу.

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Про це повідомили в Чернівецькій ВЦА.

"Раніше ці фури поповнювали склади окупанта, тепер вони допомагатимуть українському війську й населенню. Сьогодні митна служба конфіскувала вантажні автомобілі на російських номерах. І вже невдовзі їх наповнять гуманітарною допомогою, яка так необхідна зараз у прифронтових містах і селах", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, український екіпаж за допомогою безпілотника "Байрактар" знищили ЗРК "Бук" російських окупантів.

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