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На Буковині конфіскували російські вантажівки: тепер вони возитимуть гуманітарну допомогу

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На Буковині конфіскували російські вантажівки: тепер вони возитимуть гуманітарну допомогу

Фото: Чернівецька ВЦА

Тепер фури окупанта возитимуть допомогу до прифронтових міст.

У Чернівецькій області вилучили вантажівки, які належать Росії. Тепер вони возитимуть гуманітарну допомогу. 

Про це повідомили в Чернівецькій ВЦА. 

"Раніше ці фури поповнювали склади окупанта, тепер вони допомагатимуть українському війську й населенню. Сьогодні митна служба конфіскувала вантажні автомобілі на російських номерах. І вже невдовзі їх наповнять гуманітарною допомогою, яка так необхідна зараз у прифронтових містах і селах", - йдеться у повідомленні. 

Нагадаємо, український екіпаж за допомогою безпілотника "Байрактар" знищили ЗРК "Бук" російських окупантів.

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