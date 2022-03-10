З Ізюма виїхали понад 40 автобусів з евакуйованими мешканцями

До міста доставили продукти харчування і засоби першої необхідності.

З Ізюма Харківської області, який сильно потерпає від обстрлів армії Російської Федерації, виїхали евакуаційні автобуси.

Про це повідомив заступник керівника Офісу президента України Кирило Тимошенко.

Завдяки гуманітарному коридору з міста виїхали 44 евакуаційні автобуси. У них перебуває близько двох тисяч місцевих мешканців, які виявили бажання покинути Ізюм. За словами Тимошенка, евакуйованим, якщо вони матимуть бажання, забезпечать подальшу логістику до Дніпра.

Крім того, до міста доставили гуманітарний вантаж з продуктами харчування, речами першої необхідності.

Як повідомлялося, "зелені коридори" з міст, які найбільше потерпають від обстрілів розпочалися 9 березня. Лише з міста Суми було вивезено 44 тисячі осіб.