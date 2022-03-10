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З Ізюма виїхали понад 40 автобусів з евакуйованими мешканцями

З Ізюма виїхали понад 40 автобусів з евакуйованими мешканцями

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З Ізюма виїхали понад 40 автобусів з евакуйованими мешканцями

До міста доставили продукти харчування і засоби першої необхідності.

З Ізюма Харківської області, який сильно потерпає від обстрлів армії Російської Федерації, виїхали евакуаційні автобуси.

Про це повідомив заступник керівника Офісу президента України Кирило Тимошенко.

Завдяки гуманітарному коридору з міста виїхали 44 евакуаційні автобуси. У них перебуває близько двох тисяч місцевих мешканців, які виявили бажання покинути Ізюм. За словами Тимошенка, евакуйованим, якщо вони матимуть бажання, забезпечать подальшу логістику до Дніпра.

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Крім того, до міста доставили гуманітарний вантаж з продуктами харчування, речами першої необхідності.

Як повідомлялося, "зелені коридори" з міст, які найбільше потерпають від обстрілів розпочалися 9 березня. Лише з міста Суми було вивезено 44 тисячі осіб.

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