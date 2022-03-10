Волонтерські організації України: перелік та контакти

В Україні існує велика кількість волонтерських організацій, які допомагають Національній гвардії, українській армії та іншим формуванням (зокрема і добровольчим) ще від 2014 року.

Всеукраїнські волонтерські організації для допомоги військовим

"Крила Фенікса"

Одна з основних волонтерських організацій України, яка займається допомогою українським військовим від 2014 року. "Крила Фенікса" заснував та очолює волонтер, бізнесмен, медик, а згодом також радник президента України Петра Порошенко Юрій Бірюков. Також у організації є власна сторінка в соціальній мережі Facebook. Головне завдання, яке стоїть перед активістами "Крил Фенікса", забезпечити українську армію всіма необхідними засобами індивідуального захисту, технікою, обладнанням, а також лікуванням поранених та закупівлею індивідуальних аптечок для воїнів ЗСУ. Організація вела і продовжує вести активну роботу для забезпечення української армії безпілотною розвідувальною авіацією.

"Крила Фенікса" приймають допомогу у вигляді грошових переказів або безпосередньо необхідними речами. Саме завдяки волонтерам цієї групи було відремонтовано з аварійного стану Ан-26 "Везунчик" 15-ї Бориспільської бригади транспортної авіації. Була проведена діагностика обладнання, відремонтовано двигуни, гвинти та шасі, закуплено нові шини. Літак отримав нове бортове ім'я - "Фенікс".

Якщо ви хочете допомогти українській армії через волонтерську організацію "Крила Фенікса", свою грошову допомогу ви можете переказувати за реквізитами, які доступні за посиланням.

"Народний проект"

Ще одна провідна волонтерська організація допомоги українським військовим спочатку в зоні проведення АТО, а нині на території всієї України. "Народний проект" був заснований в березні 2014 року Давидом Арахамією. Головне завдання організації - допомогти військовим в закупівлі техніки, медикаментів, побутових речей. Волонтери групи намагаються надавати перевагу тій роботі, яку не веде Міноборони. Наприклад, високотехнічним розробкам. Пожертви організація збирає через різні системи безготівкових переказів. На офіційному сайті "Народного проекту" можна знайти окремі сторінки з описом різних проєктів, які потребують підтримки.

"Армія SOS"

Була заснована чотирма волонтерами в березні 2014 року. Організація "Армія SOS" допомагає військовим в різних напрямах:

виготовлення БПЛА для передавання їх військовими та проведення власної розвідки для армії;

закупівля, програмування планшетів для артилеристів зі встановленням програм, які значно пришвидшують роботу;

постачання автотранспорту, глушників для зброї, радіорозвідувального обладнання тощо.

Пожертвувати грошові кошти організації можна за реквізитами, які доступні на її офіційній сторінці. Також у організації "Армія SOS" є власна сторінка в соціальній мережі Facebook.

"Підтримай армію України"

Волонтерська організація об'єднала понад 12 тисяч учасників не лише з України, але і зі всього світу. Вона вже організувала понад 200 проєктів підтримки і допомоги армії. Перші з них були реалізовані ще 2014 року. Голова правління фонду - Анна Сандалова. Організація займається, насамперед, матеріально-технічним забезпеченням військових.

ФОНД Діани Макарової

Це ініціативна група активістів, яка допомагає Національній гвардії України та ЗСУ, а також підтримує поранених, біженців, сім'ї військовослужбовців. Існує ФОНД Діани Макарової з 21 січня 2014 року.

"Повернись живим"

Одна з перших волонтерських організацій, яка з'явилася у вересні 2014 року. Заснував "Повернись живим" Віталій Дейнега. Головними задачами організації є забезпечення військових тепловізорами, приладами нічного бачення, переносними радіостанціями, прицілами, обмундируванням, GPS-навігаторами. Пожертвувати кошти можна на сайті організації за посиланням. Також у організації є власна сторінка в соціальній мережі Facebook.

"Combat-UA"

Організація була створена 2014 року трьома волонтерами і спочатку діяла в рамках проєкту "Крила Фенікса". Наразі Combat-UA спеціалізується на допомозі військам спецпризначення та іншим підрозділам. 2015-2016 рр. допомагала в підготовці снайперів.

БФ "Миротворці України"

Група активістів, яка підтримує ЗСУ: забезпечує українську армію екіпіруванням, транспортними засобами, аптечками, закупає та ремонтує запчастини для військової техніки.

Волонтерська група Романа Доніка

Виникла 2014 року, об'єднавшись навколо активіста Романа Доніка. Спочатку в групі були лише харків'яни, які допомагали підрозділам, які охороняли Харків від сепаратистів. Для пожертвування коштів волонтерській групі варто перейти за посиланням.

Всеукраїнський фонд "Територія Добра"

Був заснований 2015 року. Всеукраїнський фонд "Територія Добра" допомагає не лише військовим, але і дітям, які живуть на лінії зіткнення.

Волонтерські організації Києва

В Києві працює чимало волонтерських організацій та окремих штабів інших всеукраїнських фондів, які допомагають військовим ще від 2014 року:

ГО "Картографічна Сотня" - електронні та паперові карти, спеціальні програми, навігатори;

ГО "Народний тил" - одна з найбільших волонтерських організацій України;

Штаби волонтерських організацій "Армія SOS", "Повернись живим", "Волонтерська сотня", "Крила Фенікса";

"Матриця технологій" - виготовлення БПЛА і інших військових технологій;

волонтери Київської міської Спілки ветеранів Афганістану - збирають, закупають та доставляють гуманітарну допомогу до військових підрозділів;

Волонтерське об'єднання "Кожен Може допомогти" - допомагають військовослужбовцям, а також постраждалим цивільним, вимушеним переселенцям;

"ДемАльянс допомога" - пропонує психологічну, юридичну та інформаційну допомогу солдатам та їх родинам, пункт приймання речей, одягу;

Волонтерська ініціатива "Герої АТО" - збирають та систематизують інформацію про поранених бійців;

ГО "Екологія і Здоров'я" - створена ще 1997 року, з тих пір займається пропагандою здорового способу життя та допомагає з доставленням медикаментів;

Об'єднання патріотів "Волонтери без кордонів" - купують та доставляють необхідні речі, передаючи їх особисто в руки військовим;

ГО "Волонтерський рух Батальйон Сітка" - займаються виготовленням камуфляжних сіток, маскувальних костюмів, збирають одяг для військових;

Кухарська сотня столиці - приготування їжі, сухпайки для бійців;

Фонд "Мир і Ко" - допомога біженцям.

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