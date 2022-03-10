Волонтерские организации Украины: список и контакты

В Украине существует большое количество волонтерских организаций, которые помогают Национальной гвардии, украинской армии и другим формированиям (в том числе добровольческим) еще с 2014 года.

Всеукраинские волонтерские организации для помощи военным

Крылья Феникса

Одна из основных волонтерских организаций Украины, занимающаяся помощью украинским военным с 2014 года. Крылья Фениксаосновал и возглавляет волонтер, бизнесмен, медик, а затем советник президента Украины Петра Порошенко Юрий Бирюков. Также у организации есть собственная страница в социальной сети Facebook. Главное задание, стоящее перед активистами "Крыль Феникса", обеспечить украинскую армию всеми необходимыми средствами индивидуальной защиты, техникой, оборудованием, а также лечением раненых и закупкой индивидуальных аптечек для воинов ВСУ. Организация вела и продолжает вести активную работу по обеспечению украинской армии беспилотной разведывательной авиацией.

"Крылья Феникса" принимают помощь в виде денежных переводов или непосредственно необходимыми вещами. Именно благодаря волонтерам этой группы был отремонтирован из аварийного состояния Ан-26 "Везунчик" 15 Бориспольской бригады транспортной авиации. Была проведена диагностика оборудования, отремонтированы двигатели, винты и шасси, закуплены новые шины. Самолет получил новое бортовое имя – "Феникс".

Если вы хотите помочь украинской армии через волонтерскую организацию "Крылья Феникса", свою денежную помощь вы можете переводить по доступным по ссылке реквизитам.

Народный проект

Еще одна ведущая волонтерская организация помощи украинским военным сначала в зоне проведения АТО, а ныне на территории всей Украины. " Народный проект " был основан в марте 2014 года Давидом Арахамией . Главная задача организации: помочь военным в закупке техники, медикаментов, бытовых вещей. Волонтеры группы пытаются отдавать предпочтение той работе, которую не ведет Минобороны. К примеру, высокотехническим разработкам. Пожертвования организация собирает через разные системы безналичных переводов. На официальном сайте "Народного проекта" можно найти отдельные страницы с описанием различных проектов, нуждающихся в поддержке.

Армия SOS

Была основана четырьмя волонтерами в марте 2014 года. Организация " Армия SOS " помогает военным в разных направлениях:

изготовление БПЛА для передачи их военными и проведения собственной разведки для армии;

закупка, программирование планшетов для артиллеристов с установкой программ, значительно ускоряющих работу;

поставки автотранспорта, глушителей для оружия, радиоразведывательного оборудования.

Пожертвовать денежные средства организации можно по реквизитам, которые доступны на ее официальной странице. Также у организации "Армия SOS" есть собственная страница в социальной сети Facebook.

Поддержи армию Украины

Волонтерская организация объединила более 12 тысяч участников не только из Украины, но и со всего мира. Она уже организовала более 200 проектов поддержки и помощи армии. Первые из них были реализованы еще в 2014 году. Председатель правления фонда – Анна Сандалова. Организация занимается прежде всего материально-техническим обеспечением военных.

ФОНД Дианы Макаровой

Это инициативная группа активистов, помогающая Национальной гвардии Украины и ВСУ, а также поддерживающая раненых, беженцев, семьи военнослужащих. Существует ФОНД Дианы Макаровой с 21 января 2014 года.

"Вернись живым"

Одна из первых волонтерских организаций, появившаяся в сентябре 2014 года. Основал " Вернись живым " Виталий Дейнега. Главными задачами организации являются обеспечение военных тепловизорами, приборами ночного видения, переносными радиостанциями, прицелами, обмундированием, GPS-навигаторами. Пожертвовать средства можно на сайте организации по ссылке. Также у организации есть собственная страница в социальной сети Facebook.

Combat-UA

Организация была создана в 2014 году тремя волонтерами и первоначально действовала в рамках проекта "Крылья Феникса". В настоящее время Combat-UAспециализируется на помощи войск спецназа и другим подразделениям. 2015-2016 гг. помогала в подготовке снайперов.

БФ "Миротворцы Украины"

Группа активистов, поддерживающая ВСУ: обеспечивает украинскую армию экипировкой, транспортными средствами, аптечками, закупает и ремонтирует запчасти для военной техники.

Волонтерская группа Романа Доника

Возникла в 2014 году, объединившись вокруг активиста Романа Доника. Сначала в группе были только харьковчане, которые помогали подразделениям, охраняющим Харьков от сепаратистов. Для пожертвования средств волонтерской группе следует перейти по ссылке.

Всеукраинский фонд Территория Добра

Был основан в 2015 году. Всеукраинский фонд Территория Добра помогает не только военным, но и детям, живущим на линии столкновения.

Волонтерские организации Киева

В Киеве работает немало волонтерских организаций и отдельных штабов других всеукраинских фондов, которые помогают военным еще с 2014 года:

ОО "Картографическая Сотня" — электронные и бумажные карты, специальные программы, навигаторы;

ОО "Народный тыл" – одна из крупнейших волонтерских организаций Украины;

Штабы волонтерских организаций "Армия SOS", "Вернись живым", "Волонтерская сотня", "Крылья Феникса";

"Матрица технологий" – изготовление БПЛА и других военных технологий;

волонтеры Киевского городского Союза ветеранов Афганистана – собирают, закупают и доставляют гуманитарную помощь в военные подразделения;

Волонтерское объединение "Каждый может помочь" — помогают военнослужащим, а также пострадавшим гражданским, вынужденным переселенцам;

"ДемАльянс помощь" — предлагает психологическую, юридическую и информационную помощь солдатам и их семьям, пункт приема вещей, одежды;

Волонтерская инициатива "Герои АТО" — собирают и систематизируют информацию о раненых бойцах;

ОО "Экология и Здоровье" — создано еще в 1997 году, с тех пор занимается пропагандой здорового образа жизни и помогает с доставкой медикаментов;

Объединение патриотов "Волонтеры без границ" – покупают и доставляют необходимые вещи, передавая их лично в руки военным;

ОО "Волонтерское движение Батальон Сетка" — занимаются изготовлением камуфляжных сеток, маскировочных костюмов, собирают одежду для военных;

Поварская сотня столицы – приготовление пищи, сухпайки для бойцов;

Фонд "Мир и Ко" – помощь беженцам.

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