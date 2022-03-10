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Генштаб показав новий успіх "Байрактару"

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Генштаб показав новий успіх "Байрактару"

commons.wikimedia.org

Було знищено ворожу техніку.

Український екіпаж за допомогою безпілотника "Байрактар" знищили ЗРК "Бук" російських окупантів.

Відеозапис успішної атаки опублікував Генеральний штаб ЗСУ 

"Ювелірна робота екіпажу українських Байрактарів", - значиться в повідомленні.

На записі чути, наскільки військові радіють успіху турецької зброї. 

Ювелірна робота екіпажу українських Байрактарів. #stoprussia

Опубліковано Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine Четвер, 10 березня 2022 р.

Нагадаємо, що Bayraktar TB2 - це ударний оперативно-тактичний безпілотний літальний апарат (БПЛА), який розробляється на території Туреччини. Він скидає авіабомби та керовані протитанкові ракети. Дрон може впродовж доби перебувати в польоті і підніматись на висоту до 8 км. Більше про нього ТУТ

Зброя настільки стала ефективною, що про неї вже склали пісню, яка стала хітом. Автор її - кадровий військовий. 

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