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Генштаб показал новый успех "Байрактора"

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Генштаб показал новый успех "Байрактора"

commons.wikimedia.org

Была уничтожена вражеская техника.

Украинский экипаж с помощью беспилотника "Байрактар" уничтожили ЗРК "Бук" российских оккупантов.

Видеозапись успешной атаки опубликовал Генеральный штаб ВСУ

"Ювелирная работа экипажа украинских Байракторов", – значится в сообщении.

На записи слышно насколько военные радуются успеху турецкого оружия.

Ювелирная работа экипажа украинских байракторов. #stoprussia

Опубликован Генеральный штаб ВСУ/General Staff of the Armed Forces of Ukraine Четверг, 10 марта 2022 г.

Напомним, что Bayraktar TB2 – это ударный оперативно-тактический беспилотный летательный аппарат (БПЛА), разрабатываемый на территории Турции. Он сбрасывает авиабомбы и управляемые противотанковые ракеты. Дрон может в течение суток находиться в полете и подниматься на высоту до 8 км. Больше о нем ЗДЕСЬ

Оружие настолько стало эффективным, что о нем уже сочинили песню, ставшую хитом. Автор ее – кадровый военный.

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