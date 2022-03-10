Генштаб показал новый успех "Байрактора"

Была уничтожена вражеская техника.
Украинский экипаж с помощью беспилотника "Байрактар" уничтожили ЗРК "Бук" российских оккупантов.
Видеозапись успешной атаки опубликовал Генеральный штаб ВСУ
"Ювелирная работа экипажа украинских Байракторов", – значится в сообщении.
На записи слышно насколько военные радуются успеху турецкого оружия.
Ювелирная работа экипажа украинских байракторов. #stoprussiaОпубликован Генеральный штаб ВСУ/General Staff of the Armed Forces of Ukraine Четверг, 10 марта 2022 г.
Напомним, что Bayraktar TB2 – это ударный оперативно-тактический беспилотный летательный аппарат (БПЛА), разрабатываемый на территории Турции. Он сбрасывает авиабомбы и управляемые противотанковые ракеты. Дрон может в течение суток находиться в полете и подниматься на высоту до 8 км. Больше о нем ЗДЕСЬ
Оружие настолько стало эффективным, что о нем уже сочинили песню, ставшую хитом. Автор ее – кадровый военный.