Генштаб показал новый успех "Байрактора"

Была уничтожена вражеская техника.

Украинский экипаж с помощью беспилотника "Байрактар" уничтожили ЗРК "Бук" российских оккупантов.

Видеозапись успешной атаки опубликовал Генеральный штаб ВСУ

"Ювелирная работа экипажа украинских Байракторов", – значится в сообщении.

На записи слышно насколько военные радуются успеху турецкого оружия.

Напомним, что Bayraktar TB2 – это ударный оперативно-тактический беспилотный летательный аппарат (БПЛА), разрабатываемый на территории Турции. Он сбрасывает авиабомбы и управляемые противотанковые ракеты. Дрон может в течение суток находиться в полете и подниматься на высоту до 8 км. Больше о нем ЗДЕСЬ

Оружие настолько стало эффективным, что о нем уже сочинили песню, ставшую хитом. Автор ее – кадровый военный.