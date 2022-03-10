ЗСУ отримали від митниці 650 конфіскованих автомобілів

Загальна вартість конфіскованих транспортних засобів становить 105 млн гривень.

Протягом двох тижнів Державна митна служба передали на потреби ЗСУ конфіскованих товарів та транспортних засобів на 115 млн гривень.

Про це повідомляє пресслужба у Telegram.

Зокрема, це:

650 автомобілів вартістю 105 млн грн;

майже 1 млн пачок цигарок вартістю 5 млн грн;

5,5 тис одиниць медичних препаратів вартістю 2 млн грн;

продуктів харчування різного найменування вартістю 1,2 млн грн;

71 одиницю комп’ютерної техніки та телефонів вартістю 0,6 млн грн;

1,5 тис одиниць майна військового призначення (бронежилети, захисні шоломи, набої) вартістю 0,5 млн грн;

інші категорії майна вартістю 1,6 млн грн.

"Конфісковане майно, що на інших законних підставах перейшло у власність держави, передається Збройним Силам України згідно з розпорядженням Кабінету Міністрів України від 26.02.2022 №186-р "Про передачу майна для потреб Збройних Сил", - йдеться у повідомленні.

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