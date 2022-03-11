Как правильно общаться с российским оккупантом: советы от СНБО

Как правильно общаться с российским оккупантом: советы от СНБО

Следует осторожно вести себя, если вы встретились с оккупантом.

Центр противодействия дезинформации при СНБО Украины и ГО Community разработали рекомендации, как себя вести при встрече с оккупантом.

Об этом говорится в сообщении Центра.

Сначала оцените ситуацию: если на вас или других направлено оружие, спокойно выполняйте требования противника. Далее – оцените психологическое состояние противника. Оно может изменяться между состояниями "бей", "беги", или "замри". Диалог с противником в состоянии "бей" невозможен.

Следите за изменением состояний: начните диалог. Угрожать, окружать противника и делать резкие движения нельзя. Нейтрально разговаривайте, приближаясь на безопасное расстояние до двух метров – не ближе.

Поддерживайте неконфликтный разговор, избегая тем войны и политики.

Демонстрируйте заинтересованность, понимание чувств. Ведите себя дружески, но собранно. Следите за вашей осанкой и дыханием.

Если оккупант растерян, можете попробовать говорить легче, с юмором.

Если вы считаете это безопасным, отвечайте на просьбу с пониманием. Попытайтесь объяснить, что в Украине противнику помогут сдаться и гарантировать достойные условия.

Также СНБО разработал брошюру плана действий на случай встречи с оккупантами.

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