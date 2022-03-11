Як правильно спілкуватись з російським окупантом: поради від РНБО

Слід обережно поводитись, якщо ви зустрілись з окупантом.
Центр протидії дезінформації при РНБО України та ГО Community розробили рекомендації як поводитися при зустрічі з окупантом.
Про це йдеться у повідомленні Центру.
- Спочатку оцініть ситуацію: якщо на вас чи на інших направлена зброя, спокійно виконуйте вимоги противника. Далі - оцініть психологічний стан противника. Він може змінюватися між станами "бий", "біжи", чи "завмри". Діалог з противником у стані "бий" неможливий.
- Слідкуйте за зміною станів: розпочніть діалог. Погрожувати, оточувати противника та робити різкі рухи не можна. Нейтрально розмовляйте, наближаючись на безпечну відстань до двох метрів - не ближче.
- Підтримуйте неконфліктну розмову, уникаючи тем війни та політики.
- Демонструйте зацікавленість, розуміння почуттів. Поводьтеся дружньо, але зібрано. Слідкуйте за вашою поставою та диханням.
- Якщо окупант розгублений, можете спробувати говорити легше, з гумором.
- Якщо ви вважаєте це безпечним, відповідайте на прохання з розумінням. Спробуйте пояснити, що в Україні противнику допоможуть здатися та гарантуватимуть гідні умови.
Також РНБО розробила брошуру плану дій на випадок зустрічі з окупантами.
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