Як правильно спілкуватись з російським окупантом: поради від РНБО

Як правильно спілкуватись з російським окупантом: поради від РНБО

Слід обережно поводитись, якщо ви зустрілись з окупантом.

Центр протидії дезінформації при РНБО України та ГО Community розробили рекомендації як поводитися при зустрічі з окупантом.

Про це йдеться у повідомленні Центру.

Спочатку оцініть ситуацію: якщо на вас чи на інших направлена зброя, спокійно виконуйте вимоги противника. Далі - оцініть психологічний стан противника. Він може змінюватися між станами "бий", "біжи", чи "завмри". Діалог з противником у стані "бий" неможливий.

Слідкуйте за зміною станів: розпочніть діалог. Погрожувати, оточувати противника та робити різкі рухи не можна. Нейтрально розмовляйте, наближаючись на безпечну відстань до двох метрів - не ближче.

Підтримуйте неконфліктну розмову, уникаючи тем війни та політики.

Демонструйте зацікавленість, розуміння почуттів. Поводьтеся дружньо, але зібрано. Слідкуйте за вашою поставою та диханням.

Якщо окупант розгублений, можете спробувати говорити легше, з гумором.

Якщо ви вважаєте це безпечним, відповідайте на прохання з розумінням. Спробуйте пояснити, що в Україні противнику допоможуть здатися та гарантуватимуть гідні умови.

Також РНБО розробила брошуру плану дій на випадок зустрічі з окупантами.

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