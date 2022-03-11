Ми щодня фіксуємо усі військові злочини для майбутніх судових процесів - Денісова

Омбудсменка зазначила, що підтримує створення спеціального трибуналу для РФ.

Україна щодня фіксує усі військові злочини РФ для майбутніх судових процесів і передає дані в ООН.

Про це повідомила Уповноважена Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова в ефірі телемарафону.

"Ми щодня проводимо фіксацію усіх військових злочинів і двічі на день ми відправляємо ці підтверджені документально факти на Верховного комісара ООН, Комісара з прав людини ЄС і на всі правозахисні організації, які відслідковують і надають оцінку. Потім їх дослідження будуть враховані при розгляді і доведенні цих військових злочинів Міжнародним судом", - сказала вона.

Денісова додала, що підтримує створення спеціального трибуналу для РФ.

"Міжнародний кримінальний суд буде розглядати усі ці акти військової агресії і злочини, але РФ не приєдналася до статуту МКС і вона може застосувати право вето, щоб її не притягнули до відповідальності", - пояснила вона.

Опубліковано Олексієм Білошицьким Пʼятниця, 11 березня 2022 р.

Нагадаємо, Україна готова обговорювати вимогу Росії щодо нейтрального статусу, але українська влада бачить своє тлумачення нейтралітету. "Якщо ми не можемо бути членами НАТО, то можемо побудувати навколо себе щось на зразок НАТО", - сказав міністр закордонних справ Дмитро Кулеба в інтерв'ю Bloomberg.