В ООН имеют доказательства использования Россией кассетных боеприпасов

Применение кассетных боеприпасов в населенных пунктах несовместимо с принципами международного гуманитарного права.
В ООН имеют доказательства использования российскими военными на территории Украины кассетных боеприпасов.
Об этом заявила пресс-секретарь Верховного комиссара ООН по правам человека Лиз Троссел.
"Мы также получили достоверные уведомления о нескольких случаях применения российскими силами кассетных боеприпасов, в том числе в населенных пунктах", — отметила она.
Так, 24 февраля в Центральной городской больнице в Угледаре взорвался кассетный боеприпас, в результате чего погибли четыре мирных жителя, еще 10 получили ранения, а также были повреждены машины скорой помощи, гражданские автомобили и сама больница.
Также были обстрелы кассетными боеприпасами и в нескольких районах Харькова, в результате чего погибли девять мирных жителей и 37 ранены.
"Применение кассетных боеприпасов в населенных пунктах несовместимо с принципами международного гуманитарного права, регулирующими ведение боевых действий", — резюмировала Троссел.
Читайте также:
- ВОЕННОЕ СОСТОЯНИЕ : ЧТО ОН ЗНАЧАЕТ И КОТОРЫЕ МОГУТ БЫТЬ ОГРАНИЧЕНИЯ
- Звание в армии Украины (ВСУ)
- Кто такие хакеры из Anonymous
- Что такое репарации
- Что такое закрытое небо
- Кто такие вагнеровцы
- Что такое демилитаризация