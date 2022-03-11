В ООН имеют доказательства использования Россией кассетных боеприпасов

Применение кассетных боеприпасов в населенных пунктах несовместимо с принципами международного гуманитарного права.

В ООН имеют доказательства использования российскими военными на территории Украины кассетных боеприпасов.

Об этом заявила пресс-секретарь Верховного комиссара ООН по правам человека Лиз Троссел.

"Мы также получили достоверные уведомления о нескольких случаях применения российскими силами кассетных боеприпасов, в том числе в населенных пунктах", — отметила она.

Так, 24 февраля в Центральной городской больнице в Угледаре взорвался кассетный боеприпас, в результате чего погибли четыре мирных жителя, еще 10 получили ранения, а также были повреждены машины скорой помощи, гражданские автомобили и сама больница.

Также были обстрелы кассетными боеприпасами и в нескольких районах Харькова, в результате чего погибли девять мирных жителей и 37 ранены.

"Применение кассетных боеприпасов в населенных пунктах несовместимо с принципами международного гуманитарного права, регулирующими ведение боевых действий", — резюмировала Троссел.

ТСН.ua

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