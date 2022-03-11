В ООН мають докази використання Росією касетних боєприпасів

Застосування касетних боєприпасів у населених пунктах несумісне з принципами міжнародного гуманітарного права.
В ООН мають докази використання російськими військовими на території України касетних боєприпасів.
Про це заявила речниця Верховного комісара ООН з прав людини Ліз Троссел.
"Ми також отримали достовірні повідомлення про декілька випадків застосування російськими силами касетних боєприпасів, у тому числі в населених пунктах" ,- зазначила вона.
Так, 24 лютого в Центральній міській лікарні у Вугледарі вибухнув касетний боєприпас, внаслідок чого загинули четверо мирних жителів, ще 10 отримали поранення, а також були пошкоджені машини швидкої допомоги, цивільні автомобілі та сама лікарня.
Також були обстріли касетними боєприпасами й у кількох районах Харкова, в результаті чого загинуло дев'ять мирних жителів та 37 поранено.
"Застосування касетних боєприпасів у населених пунктах несумісне з принципами міжнародного гуманітарного права, що регулюють ведення бойових дій", - резюмувала Троссел.
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