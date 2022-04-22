На Буковине разрешили продавать алкоголь

В Черновицкой области был отменен запрет на продажу алкоголя.
Спиртные напитки на Буковине начнут продавать в магазинах уже с субботы, 23 апреля.
Об этом сегодня, 22 апреля, сообщили в Черновицкой облгосадминистрации.
Власти области объясняют, что отмена продажи алкоголя в регионе позволит существенно наполнить бюджет.
"В марте область не досчиталась 3,9 миллиона гривен, а за двадцать дней апреля — 2 миллиона", — объяснил начальник Главного управления Государственной налоговой службы в Черновицкой области Виталий Шпак.
Отметим, запрет на реализацию алкоголя на Буковине начал действовать 28 февраля. Ранее в области разрешили продавать слабоалкогольные напитки, а именно пиво.
Напомним, на территории Черниговской области сняли запрет на продажу алкогольных напитков, длившийся с 26 февраля.
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