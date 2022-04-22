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К пасхальному столу: рецепт сочной буженины

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К пасхальному столу: рецепт сочной буженины

Главными блюдами на пасхальном столе будут пасха и яйца, но, чтобы разговеться после Великого поста, нужно мясо.

Шеф-повар ресторана Kommuna Kitchen загородного отеля Bobritsa Dacha - Павел Дьячек - поделился рецептом приготовления в домашних условиях вкусной, ароматной и сочной буженины из свинины

Ингредиенты:

  • свинина (ошеек) – 2 кг
  • горчица – 50 г
  • чеснок – 10 зубков
  • специи для мяса – 20 г
  • смесь перцев – 10 г

Для маринада:

  • вода – 1 л
  • соль – 50 г
  • сахар – 100 г
  • свежий тимьян – 10 г
  • гвоздика – 5 г

Приготовление:

Готовим для буженины маринад. В воду кладем соль, сахар, тимьян и гвоздику, размешиваем. Кладем в этот раствор мясо и ставим его на 12 часов в холодильник.

После истечения этого времени, вынимаем мясо из раствора и обсушиваем его бумажным полотенцем.

Шпигуем мясо нарезанным чесноком, обмазываем горчицей и специями. 

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Плотно заматываем его в несколько слоев фольги. Отправляем мясо в предварительно нагретую духовку до 180 градусов на 1,5 часа.

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Вытаскиваем мясо из духовки, кладем на него гнет – это придаст ему красивую форму, и при нарезке оно не будет распадаться на кусочки. Даем мясу остыть, а затем разворачиваем его из фольги.

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