К пасхальному столу: рецепт сочной буженины

Главными блюдами на пасхальном столе будут пасха и яйца, но, чтобы разговеться после Великого поста, нужно мясо.

Шеф-повар ресторана Kommuna Kitchen загородного отеля Bobritsa Dacha - Павел Дьячек - поделился рецептом приготовления в домашних условиях вкусной, ароматной и сочной буженины из свинины.

Ингредиенты:

свинина (ошеек) – 2 кг

горчица – 50 г

чеснок – 10 зубков

специи для мяса – 20 г

смесь перцев – 10 г

Для маринада:

вода – 1 л

соль – 50 г

сахар – 100 г

свежий тимьян – 10 г

гвоздика – 5 г

Приготовление:

Готовим для буженины маринад. В воду кладем соль, сахар, тимьян и гвоздику, размешиваем. Кладем в этот раствор мясо и ставим его на 12 часов в холодильник.

После истечения этого времени, вынимаем мясо из раствора и обсушиваем его бумажным полотенцем.

Шпигуем мясо нарезанным чесноком, обмазываем горчицей и специями.

Плотно заматываем его в несколько слоев фольги. Отправляем мясо в предварительно нагретую духовку до 180 градусов на 1,5 часа.

Вытаскиваем мясо из духовки, кладем на него гнет – это придаст ему красивую форму, и при нарезке оно не будет распадаться на кусочки. Даем мясу остыть, а затем разворачиваем его из фольги.

Больше рецептов пасхальной выпечки ищите в разделе "Кухня".