К пасхальному столу: рецепт сочной буженины

Главными блюдами на пасхальном столе будут пасха и яйца, но, чтобы разговеться после Великого поста, нужно мясо.
Шеф-повар ресторана Kommuna Kitchen загородного отеля Bobritsa Dacha - Павел Дьячек - поделился рецептом приготовления в домашних условиях вкусной, ароматной и сочной буженины из свинины.
Ингредиенты:
- свинина (ошеек) – 2 кг
- горчица – 50 г
- чеснок – 10 зубков
- специи для мяса – 20 г
- смесь перцев – 10 г
Для маринада:
- вода – 1 л
- соль – 50 г
- сахар – 100 г
- свежий тимьян – 10 г
- гвоздика – 5 г
Приготовление:
Готовим для буженины маринад. В воду кладем соль, сахар, тимьян и гвоздику, размешиваем. Кладем в этот раствор мясо и ставим его на 12 часов в холодильник.
После истечения этого времени, вынимаем мясо из раствора и обсушиваем его бумажным полотенцем.
Шпигуем мясо нарезанным чесноком, обмазываем горчицей и специями.
Плотно заматываем его в несколько слоев фольги. Отправляем мясо в предварительно нагретую духовку до 180 градусов на 1,5 часа.
Вытаскиваем мясо из духовки, кладем на него гнет – это придаст ему красивую форму, и при нарезке оно не будет распадаться на кусочки. Даем мясу остыть, а затем разворачиваем его из фольги.
Больше рецептов пасхальной выпечки ищите в разделе "Кухня".