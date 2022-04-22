НБУ ограничил доступ к финансовой информации во время войны

Национальный банк Украины ограничил доступ к открытой информации об участниках рынка небанковских финансовых услуг.
В финучреждении считают, что это поможет избежать незаконного использования информации агрессором.
Об этом сообщает пресс-служба НБУ.
Регулятор ограничил открытый доступ пользователей к данным из отдельных реестров и списков, в частности:
- Государственный реестр финансовых учреждений;
- реестра коллекторских компаний;
- Государственный реестр страховых и перестраховых брокеров;
- перечня небанковских финансовых групп и т.д.
- Кроме того, прекращен доступ к Комплексной информационной системе Национального банка. Доступ к этой системе будет предоставляться авторизованным поставщикам финансовых услуг.
"Важно, что небанковские финансовые учреждения, юридические лица, не являющиеся финансовыми учреждениями, но имеющие право предоставлять отдельные финансовые услуги, коллекторские компании в течение действия военного положения в Украине не обязаны размещать сведения о своей структуре собственности на собственных веб-сайтах", – уточнили в НБУ.
Ранее Национальный банк Украины уточнил ограничения на трансграничные операции граждан для предотвращения непроизводительного оттока капитала из страны в условиях военного положения.
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