Наталья Могилевская в слезах сообщила о гибели дяди в блокадном Мариуполе

В дом родственника артистки попало два снаряда.

Украинская певица Наталья Могилевская сообщила о горе в семье.

Оккупанты убили родного дядю звезды, проживавшего в блокадном Мариуполе. Печальное известие она сообщила на странице в Instagram. Артистка записала видео, где в слезах поделилась воспоминаниями с детства. Также Могилевская сообщила, что в дом дяди прилетели два снаряда. Мужчину похоронили во дворе, возле розария, поскольку не было другой возможности.

"Когда мне было 19 лет, погиб мой папа. В 2013-м, за день до моего дня рождения, на небо ушла мама. Семья моего родного дяди в Мариуполе оставалась моим оберегом и местом силы… Вы, изверги, сегодня уничтожили насмарку мое счастливое детство. Прошу вас, помолитесь за погибшего моего дядю Сашу", – поделилась исполнительница.

Напомним, в начале апреля война забрала маму у известного ведущего Андрея Беднякова. Когда российские войска оккупировали Мариуполь, мать и сестра знаменитости оказались заблокированными в городе.

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