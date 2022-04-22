НБУ обмежив доступ до фінансової інформації під час війни

НБУ обмежив доступ до фінансової інформації під час війни

Національний банк України обмежив доступ до відкритої інформації про учасників ринку небанківських фінансових послуг.

У фінустанові вважають, що це допоможе уникнути незаконного використання інформації агресором.

Про це повідомляє пресслужба НБУ.

Регулятор обмежив відкритий доступ користувачів до даних з окремих реєстрів та переліків, зокрема:

Державного реєстру фінансових установ;

реєстру колекторських компаній;

Державного реєстру страхових та перестрахових брокерів;

переліку небанківських фінансових груп тощо.

Крім того, припинено доступ до Комплексної інформаційної системи Національного банку України.

Доступ до цієї системи надаватиметься авторизованим надавачам фінансових послуг.

"Важливо, що небанківські фінансові установи, юридичні особи, які не є фінансовими установами, але мають право надавати окремі фінансові послуги, колекторські компанії протягом дії воєнного стану в Україні не зобов'язані розміщувати відомості про свою структуру власності на власних вебсайтах", – уточнили в НБУ.

Раніше Національний банк України уточнив обмеження на транскордонні операції громадян для запобігання непродуктивному відтоку капіталу з країни в умовах воєнного стану.

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