"Імперіалізм як він є": в Міноборони відреагували на загарбницькі заяви Росії про "другу фазу" війни

"Імперіалізм як він є": в Міноборони відреагували на загарбницькі заяви Росії про "другу фазу" війни

Російська армія вже не приховує, що хоче захопити українські території.

Заступник командувача російських військ ЦВО генерал-майор Рустам Міннекаєв заявив, що "друга фаза" війни почалася, а її мета - це захоплення Донбасу, півдня України, а також забезпечення сухопутного коридору до анексованого Криму.

Українське Міністерство оборони у своєму Twitter відреагувало на такі загарбницькі плани Кремля.

"Сьогодні командування російських мародерів, ґвалтівників і вбивць визнало, що метою "другого етапу" війни є не перемога над міфічними нацистами, а просто окупація Сходу та Півдня України. Імперіалізм як він є", - зазначили в Міноборони.

Нагадаємо, що Міннекаєв заявив, що "друга фаза" війни почалася "буквально два дні тому". Він також заявив, що російська армія нібито "жодних втрат не зазнає".

Як повідомлялося, західна розвідка переконана, що Росія почала діставати уроки через поразку під Києвом. Західні спецслужби також вважають, що війна в Україні триватиме до кінця року, адже Путін може повернутися до поки що відкладеної цілі захопити Київ.

Читайте також: